В Казани пробки на дорогах достигли 9 баллов

Фото: Максим Платонов

В Казани пробки на дорогах достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты» на 13.04.

Чуть больше часа назад пробки на казанских дорогах достигали 7 баллов. Стояли ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, Щербаковский переулок, ул. Марселя Салимжанова, ул. Лево-Булачная, ул. Габдуллы Тукая, ул. Нариманова.

На данный момент движение по-прежнему затруднено на улицах Пушкина, Габдуллы Тукая, Лево-Булачной. Пробки наблюдаются на улицах Марселя Салимжанова, Чернышевского, Гвардейской, Родины, Аделя Кутуя и на проспекте Альберта Камалеева.

скриншот/«Яндекс. Карты»

По прогнозу «Яндекс. Карт», 8-балльные пробки продержаться до 17 часов вечера. Затем ситуация на дорогах ухудшится. В 17 часов ожидаются пробки в 9 баллов, а в 18 часов они достигнут максимума — 10 баллов.



Похожая ситуация наблюдалась накануне, 27 декабря. Вчера в столице Татарстана уже днем образовались 9-балльные пробки, а вечером они достигли 10 баллов.



Татьяна Демина