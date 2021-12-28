Хуснуллин сообщил, что в 2021 году россияне взяли почти 1 млн кредитов по льготной и семейной ипотеке

С начала 2021 года жители России оформили около 1 миллиона кредитов по семейной и льготной ипотеке на новостройки. Такую цифру озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Сумма выданных в этом году кредитов по семейной и льготной ипотеке под 7% составила примерно 3 триллиона рублей, пишет ТАСС.

По предварительным подсчетам, всего за 2021 год российские банки выдали порядка 2 миллионов кредитов на общую сумму в 5,5 трлн рублей, уточнил Хуснуллин на итогом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Фото: realnoevremya.ru

По подсчетам Национального бюро кредитных историй, в ноябре 2021-го средний размер ипотечных кредитов составил 3,71 млн рублей, что стало очередным рекордом. В сравнении с октябрем средний чек вырос на 4,7%.



Татьяна Демина