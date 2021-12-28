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В Татарстане открылась ледовая переправа через Каму

14:26, 28.12.2021
В Татарстане открылась ледовая переправа через Каму
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ (архив)

В Татарстане открылась ледовая переправа через реку Кама, по маршруту — н.п. Соколка Мамадышского района — н.п. Новый Закамский Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Переправа работает круглосуточно. Допустимая масса транспортных средств — до 3,5 тонны.

Протяженность переправы составляет 1,1 км, ширина — 20 метров. Движение осуществляется по обе стороны переправы.

В прошлом месяце на зимний сезон закрылась паромная переправа Казань — Верхний Услон. В текущем году она работала с 21 апреля, с 6.00 до 22.00. Однако переправу закрыли раньше назначенного срока из-за погодных условий.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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