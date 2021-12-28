Хубезов: QR-коды в общественных местах могут не понадобиться, если COVID-19 станет сезонным заболеванием

Фото: Максим Платонов (архив)

Введение QR-кодов в общественных местах может не потребоваться в том случае, если коронавирус станет сезонным заболеванием. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, коронавирус может стать рядовым сезонным заболеванием после окончания пандемии. Однако она еще не закончилась, и люди находятся внутри нее. Поэтому следует принять новые условия для скорейшей адаптации и возвращения к привычной жизни, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хубезов отметил, что антиковидные меры направлены на защиту здоровья населения. Он добавил, что подобные ограничения уже применяются в других государствах и демонстрируют свою эффективность.

Тем временем ряд регионов страны уже начал смягчать ограничительные меры. Например, сегодня в Крыму приостановили требование об обязательных QR-кодах для посещения общественных мест.

Диана Жиленкова