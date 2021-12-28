Метеоролог КФУ: 1 января в Татарстане резко потеплеет

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане последние дни уходящего года будут морозными, но 1 января прогнозируется резкое потепление. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Завтра, 29 декабря, в Казани будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром ожидается от -17 до -19 градусов, при прояснениях и в низких местах до -21 градуса, днем — от -13 до -15 градусов.

В ближайшие дни погода в Татарстане будет формироваться под влиянием барического гребня (антициклона). Погода будет холодной: ночью температура воздуха опустится до -20... -22 градусов, среднесуточная температура 29 декабря будет на 6 градусов ниже нормы, 30 декабря — на 4 градуса ниже нормы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А с 30 на 31 декабря синоптики прогнозируют достаточно резкое падение атмосферного давления. Меньше чем за сутки давление понизится на более чем на 10 мм ртутного столба. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В последний день года в Татарстан придет волна тепла. Температуры будут выше климатической нормы. При этом прогнозируются существенные осадки в виде снега — более 2 мм.

В первые дни января будет преобладать циклонический характер погоды. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, 31 декабря и 1 января в Татарстане сохранится слабоморозная погода, временами со снегом. Температуры воздуха ночью составят от -7 до -13 градусов, днем 31 декабря от -5 до -10 градусов, 1 января — от 0 до -6 градусов, сообщается на сайте мэрии Казани.



В понедельник Гидрометцентр РТ опубликовал подробный прогноз погоды на последнюю неделю 2021 года в республике.

Татьяна Леухина