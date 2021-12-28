В Казани днем образовались 7-балльные пробки

В Казани во вторник днем наблюдаются пробки в 7 баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Карты».

На дорогах произошло несколько ДТП: два на проспекте Победы, по одному на пересечении ул. Завойского и ул. Юлиуса Фучика и на Горьковском шоссе. Движение на этих участках затруднено.

В пробках стоит центр города: ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, Щербаковский переулок, ул. Марселя Салимжанова, ул. Лево-Булачная, ул. Габдуллы Тукая, ул. Нариманова, ул. Техническая. Также пробки наблюдаются на ул. Родины, проспекте Победы, ул. Юлиуса Фучика, ул. Ломжинской, ул. Аграрной, ул. Николая Ершова, ул. Аделя Кутуя, ул. Гвардейской.

Прогноз дорожной ситуации в Казани неутешительный: сервис прогнозирует 7 баллов до 13 часов, 8 баллов с 14 до 16 часов и 9 баллов с 17 часов.

Похожая ситуация наблюдалась в понедельник: в столице Татарстана уже днем образовались 9-балльные пробки, а вечером они достигли 10 баллов.

Маргарита Головатенко