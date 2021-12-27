Путин поручил продолжить в 2022-м начисление допвыплат медикам, работающим с «ковидными» пациентами

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин поручил продолжить в следующем году практику начисления специальных социальных выплат медикам, которые борются с пандемией. Речь идет о медработниках, которые оказывают помощь по диагностике и лечению коронавируса, о контактирующих с пациентами с установленным диагнозом COVID-19 и о соцработниках стационарных учреждений социального обслуживания.

Кроме того, этим категориям с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го включительно специальные социальные выплаты за работу будут выплачиваться в двойном размере, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Фото: Максим Платонов

В середине декабря Путин поручил кабмину РФ выплатить в двойном размере надбавки медработникам, которые будут бороться с коронавирусом в предстоящие новогодние праздники. Министр финансов РФ Антон Силуанов ответил, что средства на это есть.



Татьяна Демина