Итоги дня: отравление студентов в Казани, испытание противоспутниковой системы, РФС о возможном уходе Карпина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 16 ноября:
- В Казани госпитализировали 13 человек с признаками отравления метанолом. 15 ноября компания студентов отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи и приобрела у неизвестного алкоголь. Возбуждено уголовное дело. Молодые люди обратились в Центр острых отравлений Городской клинической больницы №7 Казани.
- В Набережных Челнах выявили двух медиков, которые вносили ложные сведения о вакцинации в общую базу данных. Они через посредников за вознаграждение в две тысячи рублей находили желающих получить поддельный сертификат о вакцинации. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
- Татарстану выделят 861,6 млн рублей из федерального бюджета на подключение школ к интернету и обеспечение их безопасного доступа к государственным информационным системам. Всего регионы РФ получат на подключение школ к интернету 37 млрд рублей.
- Российские военные сообщили о поражении советского спутника «Целина-Д», находящегося на орбите с 1982 года. «США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности», — сообщили в Минобороны. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что система «ювелирно поразила старый спутник».
- Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета России. В него вошли глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков, полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
- В Казани «Метроэлектротранс» срочно набирает штат контролеров для проверки QR-кодов в метро. Им пообещали график работы 2/2 с 06.00 до 18.00 или с 12.00 до 24.00. Заработную плату будут выплачивать на руки. Обязательно наличие QR-кода.
- Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению резонансного дела о «колясочной» афере с ущербом 14,5 млн рублей. На скамье подсудимых — экс-замглавы Фонда соцстраха в РТ Камиль Фатыхов. По версии СК и прокуратуры, на посту заместителя управляющего реготделением ФСС по РТ он начиная с декабря 2015-го курировал в числе прочих деятельность по обеспечению инвалидов колясками, протезами, ортопедической обувью, подгузниками и прочим. И не позднее января 2018-го создал и возглавил устойчивую ОПГ для хищения средств из бюджета «путем фальсификации документов о стоимости средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий для нуждающихся инвалидов».
- В Минцифры России обсуждали возможность того, чтобы дополнить сертификаты о вакцинации против коронавируса фотографиями. Благодаря этому контролерам не нужно будет проверять у посетителей документы, подтверждающие личность.
- В Москве задержаны члены преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов. По версии следствия, ее представители за деньги помогали иностранцам в создании фальшивых документов, заключении фиктивных браков и в установлении отцовства над детьми с гражданством РФ. Всего задержано более 20 человек.
- Согласно исследованию, каждый пятый татарстанец (19%) оценивает автомобильные дороги в регионе на пять баллов из пяти. По уровню удовлетворенности жителей качеством дорог Татарстан занял второе место среди регионов России, попавших в рейтинг.
- Минздрав России сообщил, что для заболевших коронавирусом после прививки поменяется срок действия сертификата о вакцинации. Если человек, который ранее привился от коронавируса, все же заболел COVID-19, то его QR-код будет действителен в течение полугода.
- Роспотребнадзор постановил, что переболевшие коронавирусом или прошедшие полный курс вакцинации в течение полугода смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с установленным больным коронавирусом.
- Контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года. Об этом заявили в РФС, комментируя слова Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России по футболу. Там напомнили, что соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержит в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира. Это и произошло по итогам игры в Хорватии.
- Казанский завод «Точмаш» ожидают реконструкция и техническое перевооружение производства. Рабочую документацию за 57 миллионов рублей выполнит АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И. Тихомирова». Модернизация завода заложена в подпрограмме №2 Государственной программы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Проект Главгосэкспертиза России одобрила еще 20 февраля. Заказчиком выступает Министерство промышленности и торговли России в лице завода.
- Россия с 1 декабря 2021 года возобновляет авиасообщение с Кубой, Мексикой, Катаром, Аргентиной, Бразилией и Бангладеш. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах.
- Германия временно приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2». Процесс возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG.
- Фонд защиты прав дольщиков принял решение о завершении строительства проблемного ЖК «Мелодия» на улице Габишева в Казани. Объект должны были сдать еще несколько лет назад, однако, несмотря на высокую степень готовности, строительство не завершили.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин объявил, что основной ход трассы М-12 Москва — Казань планируется запустить в 2023 году, хотя вчера президенту России Владимиру Путину пообещали открыть ее в 2024-м. Также разрабатывается перспективный проект другого участка — от Екатеринбурга до Челябинска. А в Минтрансе РФ сообщили, что не приняли окончательного решения по магистрали Москва — Санкт-Петербург. Проект находится на стадии обсуждения.
- Ассоциация рестораторов Казани обратилась к республиканскому Роспотребнадзору с просьбой разрешить им работать ночью. Исполнительный директор ассоциации Галина Шарафутдинова считает, что, с учетом вакцинированного персонала и гостей ресторанов, ограничения по работе во времени не требуются так, как это было до введения QR-кодов.
- В России увеличено максимальное пособие по безработице до 12 792 рублей. В 2021 году максимальный размер пособия составил 12 130 рублей.
- Глава Менделеевского района Татарстана Валерий Чершинцев сложил полномочия. Исполнять его обязанности будет руководитель исполкома района Радмир Беляев.
- Правительство России выделит 149,6 млрд рублей на сокращение долга РЖД. Сообщается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ.
- Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но все же решивших после этого сделать прививку.
- Глава Минтранса России рассказал, что проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в стране максимум в феврале 2022 года. Требования о продаже авиабилетов и допуске на борт по QR-кодам распространятся как на российские, так и на зарубежные авиакомпании.
- В США арестовали российского бойца смешанного стиля Акмала Хожиева по подозрению в убийстве врача из-за спора о вакцине от коронавируса. Свидетель рассказал, что между Хожиевым и доктором вспыхнула ссора из-за вакцинации против COVID-19. Конфликт перерос в драку, в которой боец задушил врача, а затем ударил его в горло костью животного. После этого боец схватил нож и нанес оппоненту еще несколько ударов.
- В Набережных Челнах саперы ликвидировали снаряд времен Гражданской войны. Его обнаружили в карьере. На место сразу прибыли саперы УМВД России по Челнам.
- Житель Казани избил свою 13-летнюю падчерицу за то, что она не присмотрела за младшим братом. В отношении 38-летнего казанца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
- Крушение самолета в Мензелинском районе Татарстана, в результате которого погибли 16 человек, «высветило системные недостатки в авиации ДОСААФ России». Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Госдуме. Сейчас военные прокуроры проверяют все учреждения ДОСААФ — результаты представят Краснову 15 декабря.
Дарья АкимоваОбщество
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