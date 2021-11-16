Глава Менделеевского района Татарстана Валерий Чершинцев сложил полномочия

На XI заседании Совета Менделеевского района Татарстана глава района Валерий Чершинцев сложил свои полномочия — он занимал этот пост с 2015 года. Его наградили медалью от имени президента РТ за заслуги перед республикой.



Исполнять его обязанности будет назначенный в августе руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев, передают «Менделеевские новости».

Фото: instagram.com/radmirbelyaev

На прошлой неделе в Менделеевске назначили и.о. начальника управления образования. Им стал Алексей Миронов, который ранее работал директором средней общеобразовательной школы №51 в Набережных Челнах. Он сменил Ильбара Тагирова.

Диана Жиленкова