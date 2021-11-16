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Глава Менделеевского района Татарстана Валерий Чершинцев сложил полномочия

15:37, 16.11.2021
Глава Менделеевского района Татарстана Валерий Чершинцев сложил полномочия
Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

На XI заседании Совета Менделеевского района Татарстана глава района Валерий Чершинцев сложил свои полномочия — он занимал этот пост с 2015 года. Его наградили медалью от имени президента РТ за заслуги перед республикой.

Исполнять его обязанности будет назначенный в августе руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев, передают «Менделеевские новости».

Фото: instagram.com/radmirbelyaev

На прошлой неделе в Менделеевске назначили и.о. начальника управления образования. Им стал Алексей Миронов, который ранее работал директором средней общеобразовательной школы №51 в Набережных Челнах. Он сменил Ильбара Тагирова.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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