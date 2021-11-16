Задержаны члены преступной группировки, занимавшейся легализацией мигрантов
ФСБ России остановила работу преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов. Задержали 21 организатора и активного участника преступной группы. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.
По версии следствия, представители группировки за деньги помогали иностранцам в создании фальшивых документов, заключении фиктивных браков, а также в установлении отцовства над детьми с гражданством РФ.
Возбуждено уголовное дело. В результате обысков обнаружена подпольная типография, изъято большое количество миграционных документов, поддельных печатей и др. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным лицам.
В сентябре в МВД России рассказали, что в стране находится семь миллионов мигрантов, из них нелегальные составили незначительную долю.
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