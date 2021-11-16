У заболевших коронавирусом после прививки меняется срок действия сертификата о вакцинации

Если человек, который ранее привился от коронавируса, все же заболел COVID-19, то его QR-код будет действителен в течение полугода. Об этом говорится в приказе Минздрава России, опубликованном на портале правовой информации.

«QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — отмечено в документе.



Фото: Ринат Назметдинов

В начале месяца главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе Сергей Токарев призвал сократить срок действия QR-кода с одного года до шести месяцев.

Диана Жиленкова