Казанские рестораторы обратились к Роспотребнадзору РТ с просьбой разрешить работать ночью

Ассоциация рестораторов Казани обратилась к республиканскому Роспотребнадзору с просьбой разрешить им работать ночью. Об этом сообщили «Казанские ведомости» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Галину Шарафутдинову.

Шарафутдинова считает, что, с учетом вакцинированного персонала и гостей ресторанов, ограничения по работе во времени не требуются так, как это было до введения QR-кодов.

В обращении к ведомству рестораторы попросили возобновить работу ночью тех заведений, которые уже получали разрешение на нее раньше, продлить режим работы с 23.00 до 01.00 для общепита, где не все сотрудники пока прошли вакцинацию, возобновить выдачу разрешений на работу новым ресторанам и кафе, чьи сотрудники полностью вакцинировались, а также включить представителя ассоциации рестораторов в состав оперштаба по борьбе с COVID-19.



Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова