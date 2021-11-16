В РФС прокомментировали слова Карпина о возможном уходе из сборной

Фото: Максим Платонов (архив)

Контракт Валерия Карпина и его тренерского штаба действует до 31 марта 2022 года. Об этом заявили в РФС, комментируя слова Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России по футболу.

Там напомнили, что соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержит в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира. Это и произошло по итогам игры в Хорватии, пишет «РИА Новости».

Фото: pxhere.com

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября. Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Вчера Карпин в эфире программы «Коммент шоу» заявил, что обдумывает, оставаться ли на посту главного тренера национальной команды.

Татьяна Леухина