Хуснуллин: основной ход трассы М-12 Москва — Казань планируется запустить в 2023 году

Продолжаются активные работы по строительству трассы М-12 Москва — Казань. Как рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, запуск автомобильного движения по основному ходу магистрали планируется в 2023 году.

Вместе с тем на стадии разработки находятся проекты по продлению трассы от Казани до Екатеринбурга. По словам вице-премьера, выход на стройки этого участка может произойти в начале следующего года.

Также разрабатывается перспективный проект другого участка — от Екатеринбурга до Челябинска, передает «Интерфакс».

Вчера глава «Автодора» Вячеслав Петушенко пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что трасса М-12 Москва — Казань точно будет открыта в 2024 году. По его словам, при проектировании дороги специалисты убрали очень много избыточных технических решений, которые использовались ранее.

Диана Жиленкова