В Минтрансе России рассказали о внедрении QR-кодов для перелетов

Фото: Максим Платонов

Минтранс России рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте уже в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Кирилла Богданова.

Выступая сегодня на форуме «Транспортная неделя», Богданов рассказал, что проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в стране максимум в феврале 2022 года. Требования о продаже авиабилетов и допуске на борт по QR-кодам распространятся как на российские, так и на зарубежные авиакомпании. Иностранные компании планируется поставить перед фактом.

Фото: Максим Платонов

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко недавно выступил с заявлением, что самолет является самой опасной зоной для заражения коронавирусом. Он также поддержал идею введения QR-кодов для посадки в самолет и при покупке авиабилетов.



Дарья Акимова