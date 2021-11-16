СМИ: российского бойца ММА Акмала Хожиева арестовали в США по обвинению в убийстве
Российского бойца смешанного стиля Акмала Хожиева арестовали в США по подозрению в убийстве врача из-за спора о вакцине от коронавируса. Об этом пишет портал MMA Junkie.
Россиянина задержали 7 ноября на острове Гуам. Суд установил залог в размере $1 млн за освобождение Хожиева.
Свидетель рассказал, что между Хожиевым и доктором Мираном Рибати во время обеда вспыхнула ссора из-за вакцинации против COVID-19. Конфликт перерос в драку, в которой боец задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После этого боец схватил нож и нанес Рибати еще несколько ударов.
По информации портала, Хожиев сказал приехавшей полиции, что именно он убил Рибати. Следующее заседание суда по делу спортсмена пройдет 19 ноября.СпортПроисшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым