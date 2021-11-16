СМИ: российского бойца ММА Акмала Хожиева арестовали в США по обвинению в убийстве

Российского бойца смешанного стиля Акмала Хожиева арестовали в США по подозрению в убийстве врача из-за спора о вакцине от коронавируса. Об этом пишет портал MMA Junkie.

Россиянина задержали 7 ноября на острове Гуам. Суд установил залог в размере $1 млн за освобождение Хожиева.

Свидетель рассказал, что между Хожиевым и доктором Мираном Рибати во время обеда вспыхнула ссора из-за вакцинации против COVID-19. Конфликт перерос в драку, в которой боец задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После этого боец схватил нож и нанес Рибати еще несколько ударов.

По информации портала, Хожиев сказал приехавшей полиции, что именно он убил Рибати. Следующее заседание суда по делу спортсмена пройдет 19 ноября.