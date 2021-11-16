В Минтрансе РФ сообщили, что не приняли окончательного решения по магистрали Москва — Санкт-Петербург

Решение о создании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург пока окончательно не принято. Проект находится на стадии обсуждения. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главу Минтранса России Виталия Савельева.

Савельев рассказал, что сейчас на железнодорожной ветке из Москвы в Петербург существует пассажирское и грузовое движение. Если магистраль все же построят, она в первую очередь будет направлена на перевозку пассажиров, а освободившаяся железнодорожная ветка — на грузоперевозки.

При этом ранее на форуме «Транспортная неделя» российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что отменять строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург не планируется.

Фото: t.me/government_rus

Тем временем активно продолжаются работы по строительству трассы М-12 Москва — Казань. Марат Хуснуллин рассказал, что запуск автомобильного движения по основному ходу магистрали планируется в 2023 году.



Дарья Акимова