Привитые или переболевшие не будут уходить на изоляцию после контакта с больными

Переболевшие коронавирусом или прошедшие полный курс вакцинации в течение полугода смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с установленным больным коронавирусом. Такое постановление подготовил Роспотребнадзор.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

Проводить тесты на коронавирус у контактных вакцинированных или переболевших следует на 10—12 день после последнего контакта.

Постановление вступит в силу с 17 ноября.



Ранее в Башкирии ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет.

Ольга Шагиева