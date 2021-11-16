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В России увеличили максимальное пособие по безработице до 12 792 рублей

15:26, 16.11.2021
В России увеличили максимальное пособие по безработице до 12 792 рублей
Фото: Анна Сейтумерова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального пособия официально безработным в 2022 году — до 12 792 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальная величина составляет 1 500 рублей. В первые три месяца выплата составит 12 792 рублей, в следующие три месяца — 5 000 рублей.

В 2021 году максимальный размер пособия составил 12 130 рублей.

По состоянию на 1 октября текущего года в Казани количество официально зарегистрированных безработных горожан в центрах занятости снизилось до 8 021 человека. В целом уровень безработицы в Казани с начала года понизился с 2,66% до 1,25%.

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