Германия временно приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2»

В Германии временно приостановили сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора российского трубопровода «Северный поток — 2». Как заявили в Федеральном сетевом агентстве государства, Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только в том случае, если оператор организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.

Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG.



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Неделю назад в «Газпроме» рассказали о готовности к запуску «Северного потока — 2». Так, первая нитка уже заполнена техническим газом. К заполнению готовят и вторую нитку. Само строительство газопровода завершилось 10 сентября текущего года.



Диана Жиленкова