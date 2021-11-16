С 1 декабря Россия возобновит авиасообщение с шестью странами

Россия с 1 декабря 2021 года возобновляет авиасообщение с Кубой, Мексикой, Катаром, Аргентиной, Бразилией и Бангладеш. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах. Ограничения сняты на выполнение регулярных и нерегулярных полетов в Кубу, Мексику и Катар. С другими странами авиасообщение восстановлено.

В Аргентину и Бразилию можно будет летать по маршрутам Москва — Буэнос-Айрес и Москва — Рио-де-Жанейро два раза в неделю, в Коста-Рику также дважды на рейсе Москва — Сан-Хосе.

Фото: Максим Платонов

С 9 ноября Россия восстановила авиасообщение на взаимной основе с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией.



Дарья Акимова