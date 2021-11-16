Татарстан получит 861,6 млн рублей на подключение школ к интернету

Татарстану выделят 861,6 млн рублей из федерального бюджета на подключение школ к интернету и обеспечение их безопасного доступа к государственным информационным системам. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на проект постановления кабмина.

Всего на эти цели регионы получат 37 млрд рублей. В 2022 году субсидии составят 6,037 млрд рублей, в 2023 году — 11,666 млрд рублей, в 2024 году — 19,296 млрд рублей. Больше всего денег выделят Башкирии (1,8 млрд рублей), Дагестану (1,116 млрд рублей), Краснодарскому краю (1,092 млрд рублей), а также Татарстану (861,6 млн рублей) в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru

Сообщается, что объем субсидий будет зависеть от количества коммутаторов с 24 портами. В каждой школе должно быть не меньше одного коммутатора.

Напомним, что 2022 год в Татарстане объявлен Годом цифровизации.



Ольга Шагиева