Казанский Точмаш ждут перевооружение и крупная реконструкция

Проектом займется «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И.Тихомирова»

ФКП «Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения» ждут реконструкция и техническое перевооружение производства — как выяснило «Реальное время», рабочую документацию за 57 миллионов рублей выполнит АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И.Тихомирова». Модернизация завода заложена в подпрограмме №2 Государственной программы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Проект Главгосэкспертиза России одобрила еще 20 февраля. Заказчиком выступает Министерство промышленности и торговли России в лице завода.

Главным образом реконструкции и перевооружению подлежат следующие здания:

25А — пятиэтажное здание общей площадью 4,5 тыс. кв.м включает в себя административно-бытовую часть, автоматно-механическое и гальваническое производства.

50 — здание 1986 года постройки и общей площадью 14,8 тыс. кв. м. На первом этаже расположены автоматно-механическое и штамповочное производства, на втором — инструментальное, на третьем — опять автоматно-механическое, на четвертом — электронно-механическое.

200 четырехэтажное здание существующего корпуса без подвала. На первом этаже есть производство изделий из полистирола, заготовительный участок для механического производства, на втором — литейное производство из полиэтилена, пружинный участок.

Отремонтируют также насосную станцию, здание сборки изделий, трансформаторную подстанцию, склад взрывчатых материалов и т.д. Еще одно здание подлежит реконструкции — для создания термического производства предприятия.

Рабочая документация должна быть готова до 30 августа 2022 года, но исполнителя есть право досрочного выполнения работ.

Закупка оборудования обойдется почти в 200 миллионов

Для перевооружения, как сказано в техзадании, нужно заменить морально устаревшее и физически изношенное оборудование на современное и высокопроизводительное — его закупка обойдется 183,8 миллиона.

В список пока вошли:

Токарные автоматы продольного точения с числовым программным управлением (ЧПУ) — 121,7 миллиона рублей.

Заточный станок с ЧПУ — 25,2 миллиона.

Пружинонавивочный станок с ЧПУ — 4,7 миллиона.

Вертикально-фрезерный станок с бесступенчатым приводом подач — 2,4 миллиона.

Двухколонный полуавтоматический ленточнопильный станок — 1,9 миллиона.

Токарные станки с ЧПУ для механической обработки на заданные типовые детали — 13,8 миллиона.

Намоточные станки — 1,4 миллиона.

Оборудование для зачистки и нарезки провода — 2,4 миллиона.

Станок плоскошлифовальный с крестовым столом и горизонтальным шпинделем — 5,2 миллиона.

Ленточнопильный станок — 300 тысяч.

Комплекс испытательного оборудования для стенда имитации транспортирования — 4,4 миллиона.

Часть поставщиков уже определена — например, токарные станки поставит ООО «Виктория» — остальные же станут известны сегодня после подведения итогов конкурса.

«Точмаш» находился в «подвешенном» состоянии

Завод основан в 1941 году, то есть 80 лет назад, на базе эвакуированного Ленинградского завода им. М.И.Калинина. Сначала он выдавал продукцию, главным образом, сельскохозяйственного машиностроения. В 60-ые годы коллектив завода осваивает производство изделий, положивших начало развитию нового направления в деятельности завода основанного на радиоэлектронике, оптике и теплотехнике. За трудовые заслуги в 1981 году завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Сейчас завод занимается изготовлением деталей из металлов, нанесением различных видов защитного и декоративного покрытия, изготовлением режущего и мерительного инструмента, штампов, пресс-форм, а также испытанием готовой продукции.

Последний раз информация о модернизации завода поступала в 2015 году. В ноябре 2016 года президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ, приуроченном к 75-летию «Точмаша» заявил, что предприятие долгое время находилось в «подвешенном» состоянии. В том числе поднимались вопросы о целесообразности дальнейшей эксплуатации завода — и его удалось сохранить благодаря поддержке федерального центра.

Тогда же президент упомянул, что на техническое перевооружение и реконструкцию «были направлены огромные инвестиции»: «Проведенная модернизация и создание научно-исследовательского центра серьёзно повысят конкурентность данного завода».

В 2019 году тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился присоединить к казанскому «Точмашу» ФКП «Чапаевский механический завод» из Самарской области. А через предприятие из столицы РТ президент России Владимир Путин внес в перечень стратегических предприятий страны.

С 2006 года директора «Точмаша» является Артур Хисамеев — сын бывшего гендиректора «Казанькомпрессормаша» Ибрагима Хисамеева. Данных о прибыли и выручке нет, как информации о совладельцах. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в этом году предприятие заключило только один контракт — с ФКУ «Приволжский центр материально-технического обеспечения Росгвардии» на поставку взрывателей за 11,5 миллиона в рамках государственного оборонного заказа.

Дарья Пинегина