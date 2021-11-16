38-летний казанец избил свою падчерицу за то, что она не присмотрела за младшим братом

В отношении 38-летнего казанца возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, несколько дней назад ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил ногами 13-летнюю падчерицу за то, что та не присматривала за младшим братом. От криков девочки проснулась ее мать и вызвала медиков.

Фото: Максим Платонов

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение, там ей диагностировали разрыв селезенки. Мужчина же устроил дома скандал, и его подвергли административному аресту. Сейчас он задержан, причастность к совершению преступления полностью признал.

В прошлом месяце в ведомстве сообщали, что 27-летний житель Татарстана подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Диана Жиленкова