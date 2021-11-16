В Совфеде оценили идею об «амнистии» россиян с поддельными сертификатами о вакцинации

Россиян, купивших себе QR-коды или сертификаты о вакцинации от COVID-19, но потом все-таки решивших сделать прививку, нужно простить. При этом их следует привлечь к активному сотрудничеству со следствием, заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Сегодня зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что планирует направить в правительство РФ депутатский запрос с предложением простить россиян, купивших себе QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, но которые после этого решили все-таки сделать прививку.

— Прощать нельзя тех, кто продает поддельные сертификаты и QR-коды. А те, кто их покупал, но потом решился на прививку, прощать необходимо, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: Максим Платонов (архив)

В МВД по Татарстану ранее предупреждали, что использующих фальшивый QR-код будут привлекать к уголовной ответственности по части пятой статьи 327 УК РФ (подделка документов). За это грозит арест до шести месяцев. К уголовной ответственности привлекут не только использующих заведомо подложный документ, но и тех, кто подделал документ в целях его сбыта или использования, а также тех, кто приобрел, хранил или перевозил подделку. Нарушителям может грозить до 1 года лишения свободы.

А вчера Forbes выяснил, что россияне с купленными прививочными сертификатами начали делать прививку от коронавируса в частных клиниках. Это происходит потому, что пациенты не могут поставить вакцину в бюджетном медучреждении, так как их данные уже занесены в реестр.

Татьяна Леухина