Для проблемного казанского ЖК «Мелодия» определили нового застройщика

Фото: Дарья Пинегина

Фонд защиты прав дольщиков принял решение о целесообразности завершения строительства проблемного ЖК «Мелодия» на улице Габишева в Казани. Об этом сообщает телеграм-канал Фонда поддержки дольщиков РТ.

Новым застройщиком ЖК «Мелодия» станет Фонд Татарстана по защите прав граждан-участников долевого строительства после подписания необходимого соглашения и прохождения ряда юридических процедур.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Объект должны были сдать еще несколько лет назад, однако, несмотря на высокую степень готовности, строительство не завершили. 8 апреля 2021 года застройщик ЖК «Мелодия» — ООО «ПИК+» был признан банкротом.

На прошлой неделе сообщалось, что в республике досрочно завершили программу поддержки дольщиков. Так, в Татарстане ввели в эксплуатацию девять проблемных домов с общей площадью свыше 300 тысяч кв. м, а также восстановили в правах более 2,3 тысячи жителей.

Диана Жиленкова