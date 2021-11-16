Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В обновленный состав Госсовета вошли глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков и полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Десять участников покинули состав совета. Это губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Персональный состав президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода.
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