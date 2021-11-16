«Метроэлектротранс» срочно набирает штат контролеров для проверки QR-кодов в метро Казани

МУП «Метроэлектротранс» в срочном порядке набирает штат контролеров для проверки QR-кодов на станциях метро. Об этом сообщается в телеграмме МУП «Метроэлектротранс».

Контролерам обещают график работы 2/2 с 06:00 -18:00 или с 12:00 -24:00. Заработную плату будут выплачивать на руки. Обязательно наличие QR-кода.

Фото: realnoevremya.ru

Обращаться по телефону 533-70-16, +7 9662503107.

Ранее власти Татарстана рассказали, как будет действовать система QR-кодов в общественном транспорте.



Ольга Шагиева