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«Метроэлектротранс» срочно набирает штат контролеров для проверки QR-кодов в метро Казани

08:58, 16.11.2021
«Метроэлектротранс» срочно набирает штат контролеров для проверки QR-кодов в метро Казани
Фото: realnoevremya.ru

МУП «Метроэлектротранс» в срочном порядке набирает штат контролеров для проверки QR-кодов на станциях метро. Об этом сообщается в телеграмме МУП «Метроэлектротранс».

Контролерам обещают график работы 2/2 с 06:00 -18:00 или с 12:00 -24:00. Заработную плату будут выплачивать на руки. Обязательно наличие QR-кода.

Фото: realnoevremya.ru

Обращаться по телефону 533-70-16, +7 9662503107.

Ранее власти Татарстана рассказали, как будет действовать система QR-кодов в общественном транспорте.

Ольга Шагиева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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