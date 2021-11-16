Исследование: каждый пятый житель Татарстана оценивает дороги в республике на отлично
Каждый пятый татарстанец (19%) оценивает автомобильные дороги в регионе на пять баллов из пяти. Четыре балла республиканским дорогам поставили еще 54% жителей РТ, на тройку оценили 23% и на двойку — 2%. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.
По уровню удовлетворенности жителей качеством дорог Татарстан занял второе место среди регионов России, попавших в рейтинг. Обошла республику с небольшим отрывом Тюменская область, а третью позицию заняла Москва. Закрыла рейтинг с наиболее низкими показателями Новосибирская область.
Сегодня во Всероссийском автомобильном портале «Дром» рассказали, что порядка 40% татарстанцев садились за руль в нетрезвом виде. По результатам опроса, неоднократно это делали лишь 3% жителей республики.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым