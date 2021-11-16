Исследование: каждый пятый житель Татарстана оценивает дороги в республике на отлично

Фото: Максим Платонов (архив)

Каждый пятый татарстанец (19%) оценивает автомобильные дороги в регионе на пять баллов из пяти. Четыре балла республиканским дорогам поставили еще 54% жителей РТ, на тройку оценили 23% и на двойку — 2%. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

По уровню удовлетворенности жителей качеством дорог Татарстан занял второе место среди регионов России, попавших в рейтинг. Обошла республику с небольшим отрывом Тюменская область, а третью позицию заняла Москва. Закрыла рейтинг с наиболее низкими показателями Новосибирская область.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня во Всероссийском автомобильном портале «Дром» рассказали, что порядка 40% татарстанцев садились за руль в нетрезвом виде. По результатам опроса, неоднократно это делали лишь 3% жителей республики.

Диана Жиленкова