В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом — прокуратура проводит проверку

В Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом. В СМИ ссылаются на информацию от Минздрава Татарстана. В пресс-службе ведомства «Реальному времени» сообщили, что уточняют данные.

Прокуратура Татарстана организовала проверку этой информации. Проведение надзорных мероприятий поручено столичной прокуратуре. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В конце прошлого месяца в МВД России предложили установить госрегулирование оборота метанола в стране. Такая инициатива возникла на фоне многочисленных отравлений суррогатным алкоголем. Например, недавно в Свердловской области из-за отравления метиловым спиртом погибли 18 человек.

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Диана Жиленкова