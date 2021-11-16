В Татарстане возбудили уголовное дело после отравления 13 студентов алкоголем

Фото: Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после отравления 11 студентов метанолом. Молодые люди 1999—2003 годов рождения госпитализированы, их состояния оценивается как среднее и тяжелое.



По состоянию на 16.50 число госпитализированных выросло до 12. На 17.10 количество увеличилось до 13 человек, сообщила главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

По предварительным данным, все они пили алкоголь, приобретенный у неизвестного. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.



Фото: Максим Платонов

Подробности раскрыли в МВД по РТ. 15 ноября компания молодых людей отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. В ОП «Сафиуллина» Управления МВД России по Казани по факту установления источника несертифицированной спиртосодержащей продукции также проводится проверка.

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» сообщили, что 11 человек обратились в Центр острых отравлений Городской клинической больницы №7 Казани. Трое из молодых людей — в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи оказывают медпомощь всем поступившим пациентам.



Прокуратура Татарстана уже организовала проверку этой информации. Проведение надзорных мероприятий поручили столичной прокуратуре, сообщил изданию старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Кроме того, прокуратура Татарстана взяла на особый контроль расследование уголовного дела об отравлении алкоголем.



Татьяна Леухина