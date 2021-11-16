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Экономика

Правительство России выделит 149,6 млрд рублей на сокращение долга РЖД

16:23, 16.11.2021 1
Правительство России выделит 149,6 млрд рублей на сокращение долга РЖД
Фото: kzn.ru

Правительство России выделит 149,6 млрд рублей на сокращение долга Российских железных дорог (РЖД). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сообщается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

Долговой портфель РЖД на 30 сентября 2021 года составлял 1,666 трлн рублей. За 9 месяцев этого же года он вырос на 134,7 млрд рублей.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит около 8 млрд рублей центрам приоритетных направлений внедрения искусственного интеллекта до конца 2024 года.

Дарья Акимова
ЭкономикаБюджет

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:48
    О, значит футбольный Локомотив получит ещё несколько миллиардов для покупки футболистов. Куда там счётная палата смотрит?
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