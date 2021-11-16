Правительство России выделит 149,6 млрд рублей на сокращение долга РЖД

Правительство России выделит 149,6 млрд рублей на сокращение долга Российских железных дорог (РЖД). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сообщается, что средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

Долговой портфель РЖД на 30 сентября 2021 года составлял 1,666 трлн рублей. За 9 месяцев этого же года он вырос на 134,7 млрд рублей.

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Ранее сообщалось, что российское правительство выделит около 8 млрд рублей центрам приоритетных направлений внедрения искусственного интеллекта до конца 2024 года.





Дарья Акимова