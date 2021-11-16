СМИ: в России сертификаты о вакцинации против коронавируса могут дополнить фотографиями

Сертификаты о вакцинации против коронавируса могут дополнить фотографиями их владельцев. Эта возможность обсуждается в Минцифры России, она поможет сократить очереди на входе в общественные места, где требуется QR-код.

Благодаря такой инициативе контролерам не нужно будет проверять у посетителей документы, подтверждающие личность. Однако вопрос об источнике фотографии пока что не решен. Один из вариантов — фото с «Госуслуг» или Единой биометрической системы, передают «Известия» со ссылкой на внутренний источник.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Госдуме РФ рассказали, что бессимптомно переболевшие COVID-19 граждане смогут получать QR-коды. Для этого необходимо будет предоставить положительный результат ПЦР-теста. Тем не менее, пока неизвестно, какое количество антител необходимо для получения документа.

Диана Жиленкова