Итоги дня: запах гари в Казани, $18 млрд от МВФ, новые участки набережной Казанки
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 23 августа.
- Сегодня утром казанцы начали ощущать запах гари в разных районах города — подобные жалобы поступили в редакцию «Реального времени», об этом же писали и в соцсетях. Издание обратилось за подробностями случившегося в Минэкологии РТ, однако оттуда направили в Минлесхоз РТ, потому что запах может быть связан с пожарами в лесах. Там сообщили, что едкий запах в Казани не связан с возгораниями на территории Татарстана. А вот на вопрос о том, мог ли дойти запах до Казани из-за пожаров в Марий Эл, в пресс-службе Министерства лесного хозяйства затруднились ответить. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь рассказал, что запах идет из-за пожаров в соседних регионах. В частности, это юг Нижегородской области и Мордовия — там наибольшие очаги пожара. Из Марий Эл запах от возгораний может дойти только до пограничных районов с Татарстаном.
- Сегодня вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере $650 миллиардов. Россия из этих средств получила около $17,5 миллиарда. Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии.
- Вчера у Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе Татарстана со скалы с высоты 20—30 метров упала 35-летняя альпинистка. Нужно было поднять пострадавшую с отвесного склона, вынести ее на ровную площадку и передать медикам. Однако на полпути женщина потеряла сознание. Фельдшер ЦРБ проводил реанимационные мероприятия, но она скончалась. Тело было передано работникам ЦРБ Камско-Устьинского района. Следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану проводят доследственную проверку после случившегося.
- В Казани хедлайнерами концерта у Центра семьи «Казан» 30 августа станут рок-группа Brainstorm и Cream Soda. В День Республики и города перед казанцами и гостями столицы также выступят Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев. В Набережных Челнах в День республики и День города 30 августа выступят башкирский певец Айдар Галимов и артист Jony.
- На единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, скорее всего, единовременные выплаты пенсионерам будут выплачены с одной из пенсий. Военнослужащие же получат помощь с одной из выплат довольствия. Выплаты должны быть произведены до конца года.
- У Елабуги с 21 на 22 августа 2021 года на реке Кама пропали 16-летняя девушка и ее 17-летний знакомый — они плавали на лодке. Следователи в РТ возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ об убийстве. Установлено, что юноша и девушка находились на берегу с компанией знакомых, затем они отправились плавать на надувной лодке с мотором. Об их местонахождении ничего неизвестно. Проводятся следственные действия и поисковые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
- Папа Римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола, пишет итальянская газета Liberto. Причиной возможного отречения журналисты называют состояние здоровье понтифика. 4 июля в Риме ему провели операцию на кишечнике.
- В День города Казани и Республики Татарстан, 30 августа, откроют два благоустроенных участка набережной Казанки. Один из них расположен от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум. Второй — от Кремля до Кировской дамбы. В июле сообщалось, что на набережной Казанки до конца августа увеличат прогулочную зону на один километр.
- Правительство приняло концепцию, направленную на развитие в России электрического автомобильного транспорта. Она рассчитана на ближайшие 10 лет. Ожидается, что в России к 2024 году выпустят 25 тыс. отечественных электроавтомобилей, а также запустят 9 тыс. зарядных станций для них. К 2030 году доля электронных транспортных средств в России должна составить не менее 10%, число зарядных станций достичь 72 тыс., а количество водородных заправок — 1 тыс.
- Стало известно о смерти экс-сотрудника прокуратуры Советского района Казани Андрея Балеева. Информацию подтвердил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Причиной смерти стало тяжелое заболевание. Балеев скончался в больнице, его похороны уже прошли. Бывший помощник прокурора Советского района Казани был лишен должности за хулиганство со стрельбой в нетрезвом состоянии. Сотрудник силового ведомства выпивал во дворе в окрестностях суда, стрелял в воздух из табельного оружия.
- Россия не будет вмешиваться в происходящее в Афганистане, рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «Нет, об этом речи нет», — отвечая на вопрос журналистов о возможном дипломатическом вмешательстве, заявил Песков. По его словам, потенциально это может быть чревато очередной гражданской войной.
- Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность четырех неправительственных организаций Латвии и Украины. Поводом для принятия решения послужило то, что их функционирование представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. В Генпрокуратуре признали нежелательной на территории России деятельность следующих религиозных организаций: Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия); Evangelisko kristiesu baznica Jauna Paaudze (Евангельская христианская церковь «Новое Поколение», Латвия); Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви «Нове Покоління» (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение», Украина); Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж «Нове Покоління» (Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение», Украина).
- Российский футбольный союз (РФС) выступил с предложением отказаться от лимита на легионеров. Нет никакой связи между успешным выступлением сборной России и лимитом на иностранных футболистов, добавил президент РФС Александр Дюков. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров, по которому в заявку команды на турнир могут войти лишь 8 иностранных игроков.
- Сегодня Приволжский райсуд Казани начал разбираться в беспрецедентном по сумме деле о взятках. В получении 20 млн рублей с лишним в 2005—2015 годах обвиняют полковника Алексея Ершова, экс-начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») Казани, рассказал журналист «Реального времени». Арест Ершову продлили до 30 октября и отложили рассмотрение уголовного дела на 30 сентября.
- Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом на матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты. Всего в список вошли 29 игроков — 24 полевых и 5 вратарей. В том числе два футболиста казанского «Рубина» — голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает РФ для участия на площадке «Крымская платформа» для «совместной выработки путей по деоккупации Крыма». Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций.
Алексей НечаевОбществоЭкономика Татарстан
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