Со скалы у Юрьевских пещер в Татарстане сорвалась альпинистка
Вчера у Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе Татарстана со скалы с высоты 20—30 метров упала 35-летняя альпинистка. Об этом сообщили в пресс-служба МЧС РТ.
По предварительной информации, произошел обрыв веревки, в результате чего альпинистка упала вниз.
К месту происшествия были направлены оперативная группа гарнизона и дежурный караул 116 ПСЧ, сотрудники МВД, медики скорой помощи. Необходимо было поднять пострадавшую с отвесного склона, вынести ее на ровную площадку и передать медикам.
Однако на полпути женщина потеряла сознание. Фельдшер ЦРБ проводил реанимационные мероприятия, но она скончалась. Тело было передано работникам ЦРБ Камско-Устьинского района.
Ранее в Татарстане парень сорвался с высоты 70 метров у Юрьевских пещер и выжил.
комментарии
Опять молодая в полном расцвете женщина погибла из-за трагической случайности.
Как могла оборваться веревка?
Соболезнования родным и близким.