Со скалы у Юрьевских пещер в Татарстане сорвалась альпинистка

Фото: МЧС РТ

Вчера у Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе Татарстана со скалы с высоты 20—30 метров упала 35-летняя альпинистка. Об этом сообщили в пресс-служба МЧС РТ.

По предварительной информации, произошел обрыв веревки, в результате чего альпинистка упала вниз.

К месту происшествия были направлены оперативная группа гарнизона и дежурный караул 116 ПСЧ, сотрудники МВД, медики скорой помощи. Необходимо было поднять пострадавшую с отвесного склона, вынести ее на ровную площадку и передать медикам.

Однако на полпути женщина потеряла сознание. Фельдшер ЦРБ проводил реанимационные мероприятия, но она скончалась. Тело было передано работникам ЦРБ Камско-Устьинского района.

Ранее в Татарстане парень сорвался с высоты 70 метров у Юрьевских пещер и выжил.



Ольга Плешкова