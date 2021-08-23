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Со скалы у Юрьевских пещер в Татарстане сорвалась альпинистка

07:57, 23.08.2021 1
Со скалы у Юрьевских пещер в Татарстане сорвалась альпинистка
Фото: МЧС РТ

Вчера у Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе Татарстана со скалы с высоты 20—30 метров упала 35-летняя альпинистка. Об этом сообщили в пресс-служба МЧС РТ.

По предварительной информации, произошел обрыв веревки, в результате чего альпинистка упала вниз.

К месту происшествия были направлены оперативная группа гарнизона и дежурный караул 116 ПСЧ, сотрудники МВД, медики скорой помощи. Необходимо было поднять пострадавшую с отвесного склона, вынести ее на ровную площадку и передать медикам.

Однако на полпути женщина потеряла сознание. Фельдшер ЦРБ проводил реанимационные мероприятия, но она скончалась. Тело было передано работникам ЦРБ Камско-Устьинского района.

Ранее в Татарстане парень сорвался с высоты 70 метров у Юрьевских пещер и выжил.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:29
    Трагедия.
    Опять молодая в полном расцвете женщина погибла из-за трагической случайности.
    Как могла оборваться веревка?
    Соболезнования родным и близким.
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