СМИ: папа римский Франциск может отречься от престола в связи с состоянием здоровья
Папа Римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола. Об этом пишет итальянская газета Liberto.
Причиной возможного отречения журналисты называют состояние здоровье понтифика. 4 июля в Риме ему провели операцию на кишечнике.
«В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения», — пишет издание.
Франциск был избран папой римским в марте 2013 года. Это произошло после отречения от Апостольского престола папы Бенедикта XVI в феврале 2013 года.
В марте папа римский Франциск предрек новый Всемирный потоп. По его мнению, если лидеры стран не примут мер против глобального потепления, случится катастрофа библейских масштабов.ОбществоВласть
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