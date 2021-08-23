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СМИ: папа римский Франциск может отречься от престола в связи с состоянием здоровья

10:56, 23.08.2021
СМИ: папа римский Франциск может отречься от престола в связи с состоянием здоровья
Фото: wikipedia.org

Папа Римский Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола. Об этом пишет итальянская газета Liberto.

Причиной возможного отречения журналисты называют состояние здоровье понтифика. 4 июля в Риме ему провели операцию на кишечнике.

Фото: wikipedia.org

«В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В будущем декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения», — пишет издание.

Франциск был избран папой римским в марте 2013 года. Это произошло после отречения от Апостольского престола папы Бенедикта XVI в феврале 2013 года.

В марте папа римский Франциск предрек новый Всемирный потоп. По его мнению, если лидеры стран не примут мер против глобального потепления, случится катастрофа библейских масштабов.

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