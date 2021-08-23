Стало известно о смерти экс-прокурора, которого уволили за стрельбу в воздух в Казани
Стало известно о смерти экс-сотрудника прокуратуры Советского района Казани Андрея Балеева. Информацию подтвердил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Как сообщил «Реальному времени» правозащитник Еркен Сарсембаев, причиной смерти стало тяжелое заболевание. Балеев скончался в больнице, его похороны уже прошли
Бывший помощник прокурора Советского района Казани Андрей Балеев был лишен должности за хулиганство со стрельбой в нетрезвом состоянии. Сотрудник силового ведомства выпивал во дворе в окрестностях суда, стрелял в воздух из табельного оружия. Ранее на территории близ суда в течение недели находили мертвых птиц.
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