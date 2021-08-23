В России утвердили концепцию по развитию электромобилей на ближайшие 10 лет

Правительство приняло концепцию, направленную на развитие в России электрического автомобильного транспорта. Она рассчитана на ближайшие 10 лет, сообщает пресс-служба кабмина.

Ожидается, что в России к 2024 году выпустят 25 тысяч отечественных электроавтомобилей, а также запущено 9 тысяч зарядных станций для них.

К 2030 году доля электронных транспортных средств в России должна составить не менее 10%, число зарядных станций достичь 72 тысяч, а количество водородных заправок — 1 тысяч.

Кроме того, в России планируется разработать порядок проектирования парковочных пространств для электротранспорта, актуализировать ряд технических регламентов и документов в сфере стандартизации.

В начале августа власти Казани сообщили, что во дворе жилого дома на улице Волгоградской и Декабристов, 150 и 152, появится первая зарядная станция для электромобилей.



В июле премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о планах запустить в стране производство собственной линейки электромобилей. Минэкономразвития готовит программу поддержки электромобилей в России на общую сумму более чем 400 млрд рублей. В целях концепции развития рост доли электромобилей с 0,1% до 15% рынка. Директор департамента секторов экономики Минэкономразвития Максим Колесников ранее рассказывал, что Россия планирует выпускать не менее 150 тыс. электромобилей в год к 2030 году. В августе в Минэкономразвития заявили, что максимальная скидка для покупателей электромобилей составит 25%, то есть ориентировочно 625 тысяч рублей от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 миллиона рублей.



Татьяна Леухина