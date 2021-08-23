Россия получила от МВФ $18 млрд на восстановление экономики

Сегодня вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере $650 миллиардов. Россия из этих средств получила около $17,5 миллиарда.

Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии, пишет РБК.

Фото: wikipedia.org (Международный валютный фонд)

По данным экспертов, опрошенных газетой, полученные средства Банк России может просто добавить к своим международным резервам, составляющим около $594 млрд. Также Россия может присоединиться к инициативе международного сообщества о добровольном перераспределении SDR от более богатых стран в пользу бедных. Третий вариант: средства SDR могут быть направлены на поддержку Минска (в долг или безвозмездно) или предоставление валюты в обмен на полученные Белоруссией SDR.

В июле в МВФ заявили, что российская экономика восстанавливается от последствий пандемии быстрее, чем ожидалось. Фонд улучшил по сравнению со своими апрельскими оценками прогноз роста ВВП России в нынешнем году на 0,6 п.п. — до 4,4%.



Татьяна Леухина