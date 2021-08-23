Следком начал доследственную проверку после гибели альпинистки у Юрьевских пещер в Татарстане
Следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану проводят доследственную проверку после гибели 35-летней альпинистки в Камско-Устьинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, во время занятий скалолазанием у женщины оборвалась веревка. Она упала с высоты в несколько десятков метров. Женщина умерла по дороге в больницу от полученных травм.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Инцидент произошел вчера, 22 августа. К месту происшествия были направлены оперативная группа гарнизона и дежурный караул 116 ПСЧ, сотрудники МВД, медики скорой помощи. Пострадавшая потеряла сознание на полпути. Фельдшер начал проводить реанимационные мероприятия, но женщина умерла.
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