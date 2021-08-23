Следком начал доследственную проверку после гибели альпинистки у Юрьевских пещер в Татарстане

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану проводят доследственную проверку после гибели 35-летней альпинистки в Камско-Устьинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, во время занятий скалолазанием у женщины оборвалась веревка. Она упала с высоты в несколько десятков метров. Женщина умерла по дороге в больницу от полученных травм.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел вчера, 22 августа. К месту происшествия были направлены оперативная группа гарнизона и дежурный караул 116 ПСЧ, сотрудники МВД, медики скорой помощи. Пострадавшая потеряла сознание на полпути. Фельдшер начал проводить реанимационные мероприятия, но женщина умерла.

Татьяна Леухина