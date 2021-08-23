Песков: Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Россия не будет вмешиваться в происходящее в Афганистане. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

— Нет, об этом речи нет, — отвечая на вопрос журналистов о возможном дипломатическом вмешательстве, заявил Песков. По его словам, потенциально это может быть чревато очередной гражданской войной, передает «РИА Новости».

Ранее днем представитель «Талибана»* Сухейль Шахин заявил, что движение рассчитывает на помощь России и соседних государств в процессе восстановления Афганистана.

— У нас давние отношения с соседями, включая Россию. Все это знают. Мы будем продолжать эти отношения и надеемся их укрепить, — приводит информагентство его слова.

Ранее представители талибов* заявляли СМИ, что у движения «отличные» отношения с Россией, Пакистаном и Китаем.

Талибы* взяли Кабул 15 августа. После этого президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и на самолете покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.



*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Леухина