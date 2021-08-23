Что известно о едком запахе гари в Казани и в чем его причина

Фото: Максим Платонов

«Так хотелось спать, что не успел запаниковать»

Сегодня утром казанцы вновь начали ощущать в городе запах гари в разных районах города — подобные жалобы поступили в редакцию «Реального времени», об этом же писали и в соцсетях.

Запах гари и легкую дымовую взвесь в воздухе, похожую на туман, заметили жители ЖК «Салават купере», Кировского, Вахитовского, Ново-Савиновского, Авиастроительного, Советского, Приволжского районов Казани, Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана и в Иннополисе. Местные жители предположили, что этот дым пришел из республики Марий Эл, где сейчас бушуют лесные пожары.

— В Столбищах в 6-7 утра сильный запах гари был, — писали в комментариях.



Некоторые люди в соцсетях пытались отреагировать на проблему с юмором.

— Тоже проснулся в 3 от едкого дыма. Подумал, это только начало, но так хотелось спать, что не успел запаниковать, — сообщил пользователь.

Кроме того, местные жители сообщали о признаках удушья из-за запаха и дыма. Массовых обращений с подобными жалобами в больницы не было, сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ.

Казанцы предположили, что этот дым пришел из республики Марий Эл, где сейчас бушуют лесные пожары. Фото: ГУ МЧС России по Марий Эл

Едкий запах в Казани не связан с возгораниями на территории Татарстана

Издание обратилось за подробностями случившегося в Минэкологии РТ, однако там направили в Минлесхоз РТ, потому что запах может быть связан с пожарами в лесах. Там сообщили, что едкий запах в Казани не связан с возгораниями на территории Татарстана. А вот на вопрос о том, мог ли дойти запах до Казани из-за пожаров в Марий Эл, в пресс-службе Министерства лесного хозяйства затруднились ответить.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила «Реальному времени», что Рустамом Миннихановым поставлена задача перед Правительством РТ ( в частности Минлесхозом) и главами муниципальных образований жестко контролировать вопрос пожаров на территории Татарстана, не допускать возгораний. Президент обратил внимание, что на своих территориях они несут личную ответственность.

Издание отправило запрос и в ГУ МЧС РФ по РТ — оттуда корреспондент «Реального времени» был перенаправлен в Гидрометцентр РТ. Начальник Управления Феликс Гоголь рассказал, что запах идет из-за пожаров в соседних регионах. В частности, это юг Нижегородской области и Мордовия — там наибольшие очаги пожара. Из Марий Эл запах от возгораний может дойти только до пограничных районов с Татарстаном.

Пресс-служба Гидрометцентра РТ позже назвала произошедшее мглой — помутнением атмосферы, обусловленным наличием в атмосфере дыма м гари. По данным синоптиков, воздушные массы смещались по юго-западным траекториям, а на этом направлении находятся наибольшие площади лесов, пройденные огнем, — в Республике Мордовия, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областях, то есть запах шел с этих регионов. Отмечается, что в предстоящие несколько дней перенос воздушных масс на территорию Татарстана опять будет продолжаться по юго-западным траекториям.

Алексей Нечаев