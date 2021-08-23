Что известно о едком запахе гари в Казани и в чем его причина
«Так хотелось спать, что не успел запаниковать»
Сегодня утром казанцы вновь начали ощущать в городе запах гари в разных районах города — подобные жалобы поступили в редакцию «Реального времени», об этом же писали и в соцсетях.
Запах гари и легкую дымовую взвесь в воздухе, похожую на туман, заметили жители ЖК «Салават купере», Кировского, Вахитовского, Ново-Савиновского, Авиастроительного, Советского, Приволжского районов Казани, Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана и в Иннополисе. Местные жители предположили, что этот дым пришел из республики Марий Эл, где сейчас бушуют лесные пожары.
— В Столбищах в 6-7 утра сильный запах гари был, — писали в комментариях.
Некоторые люди в соцсетях пытались отреагировать на проблему с юмором.
— Тоже проснулся в 3 от едкого дыма. Подумал, это только начало, но так хотелось спать, что не успел запаниковать, — сообщил пользователь.
Кроме того, местные жители сообщали о признаках удушья из-за запаха и дыма. Массовых обращений с подобными жалобами в больницы не было, сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ.
Едкий запах в Казани не связан с возгораниями на территории Татарстана
Издание обратилось за подробностями случившегося в Минэкологии РТ, однако там направили в Минлесхоз РТ, потому что запах может быть связан с пожарами в лесах. Там сообщили, что едкий запах в Казани не связан с возгораниями на территории Татарстана. А вот на вопрос о том, мог ли дойти запах до Казани из-за пожаров в Марий Эл, в пресс-службе Министерства лесного хозяйства затруднились ответить.
Пресс-служба Гидрометцентра РТ позже назвала произошедшее мглой — помутнением атмосферы, обусловленным наличием в атмосфере дыма м гари. По данным синоптиков, воздушные массы смещались по юго-западным траекториям, а на этом направлении находятся наибольшие площади лесов, пройденные огнем, — в Республике Мордовия, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областях, то есть запах шел с этих регионов. Отмечается, что в предстоящие несколько дней перенос воздушных масс на территорию Татарстана опять будет продолжаться по юго-западным траекториям.
комментарии
Знаете чем закончилось? А ничем. Не нашли экологи НИЧЕГО, из тех же заявок это видно. Ибо приезжают на сигнал через неделю.
Детектировать источник легко - берете детектор PM2.5 и едите по дорогам РТ - ближе к источнику концентрация будет выше. Если это от пожаров - вычислить направление будет легко.
Толи еще будет, когда МСЗ построят.