В Казани судят полковника Ершова по делу во взятках на 20 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Сегодня Приволжский райсуд Казани начнет разбираться в беспрецедентном по сумме деле о взятках. В получении мзды на 20 млн рублей с лишним в 2005—2015 годах обвиняют полковника Алексея Ершова, экс-начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») Казани, передает журналист «Реального времени».



Ожидается, что сегодня в суде огласят обвинительное заключение.

Кроме четырех эпизодов взяток офицеру предъявляют злоупотребление полномочиями и участие в незаконной предпринимательской деятельности трех автостоянок.

На скамье подсудимых — сам Ершов и его бывший зам Ильназ Ситдиков, ему инкриминируют посредничество всего двум взяткам на общую сумму 460 тысяч рублей.

Под подозрение оба попали по материалам оперативной разработки ФСБ. Ключевые показания по делу дал совладелец ЧОП «Одиссея-Казань» Алексей Желовицкий. Расследованием занимались сотрудники 2-го отдела Следкома по РТ. Обвинение утверждал зампрокурора РТ Алексей Заика.

Напомним, на старте расследования, в октябре 2020-го, Ершов скрылся и был объявлен в федеральный розыск. После задержания уверял — требовалось время, чтобы довести информацию до руководства ФСБ. «Я никаких взяток не брал. Дело сфальсифицированное», — заявлял он при рассмотрении ходатайства об аресте в суде. Позднее обвинял казанских чекистов в незаконных обысках своей камеры в СИЗО.

