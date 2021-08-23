Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность четырех религиозных организаций Латвии и Украины

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность четырех неправительственных организаций Латвии и Украины. Поводом для принятия решения послужило то, что их функционирование представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

По результатам изучения поступивших материалов в Генпрокуратуре признали нежелательной на территории России деятельность следующих религиозных организаций:

Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвия);

Evangelisko kristiesu baznica Jauna Paaudze (Евангельская христианская церковь «Новое Поколение», Латвия);

Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви «Нове Покоління» (Духовное управление евангельских христиан Украинской христианской церкви «Новое Поколение», Украина);

Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж «Нове Покоління» (Духовное учебное заведение «Международный библейский колледж «Новое Поколение», Украина)".

В надзорном ведомстве напомнили, что признание деятельности иностранной или международной НПО нежелательной в России влечет за собой в том числе запрет на создание на ее территории, а также прекращение работы ранее созданных структурных подразделений организации, пишет ТАСС.

Напомним, по результатам рассмотрения поступивших материалов 30 июня Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британских НПО Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд») и французской European Choice («Европейский выбор»).

Татьяна Демина