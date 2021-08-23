В столице Татарстана откроют два новых участка набережной Казанки

В День города Казани и Республики Татарстан, 30 августа, откроют два благоустроенных участка набережной Казанки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Один из них расположен от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум. Там откроют спортивные площадки и новые проходы с улицы Подлужной. Аудиоинсталляция «Речные ворота» станет завершающим элементом на этих проходах.

Кроме того, запланировано открытие прогулочной зоны от Кремля до Кировской дамбы. На участке обустроят пешеходную зону, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха и установят скамейки.

Фото: kzn.ru

28 августа в парке «Черное озеро» состоится День белого цветка. В центре парка появится инсталляция, которую можно будет украсить белыми цветами. 29 и 30 августа на набережной озера Нижний Кабан будет проходить праздник «Милли кием» («Национальный костюм»). Он будет посвящен родовым династиям и семейным ценностям. Отмечается, что летний сезон в парках продолжится до середины сентября, пока погода позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе.

В июле сообщалось, что на набережной Казанки до конца августа увеличат прогулочную зону на один километр — от Кремля до Кировской дамбы. Ее общая протяженность в итоге составит 4 км — до моста «Миллениум».

Алексей Нечаев