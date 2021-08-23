В Татарстане возбудили уголовное дело после исчезновения двух подростков

У Елабуги с 21 на 22 августа 2021 года на реке Кама пропали 16-летняя девушка и ее 17-летний знакомый — они плавали на лодке. Следователи в РТ возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

Установлено, что юноша и девушка находились на берегу с компанией знакомых, затем они отправились плавать на надувной лодке с мотором. Об их местонахождении ничего неизвестно. Проводятся следственные действия и поисковые мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Недавно в Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика на реке Мелекеска. Подросток утонул. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование взяли на особый контроль в прокуратуре.

Алексей Нечаев