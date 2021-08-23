Дюпин и Самошников вошли в окончательный состав сборной России на сентябрьские матчи

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с окончательным составом на матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.

Всего в список вошли 29 игроков — 24 полевых и 5 вратарей. В том числе два футболиста казанского «Рубина» — голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

Из ранее опубликованного расширенного состава в окончательный список не вошли четверо — защитники Федор Кудряшов, Дмитрий Чистяков и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

Напомним, в сентябрьских матчах у сборной России будет новый капитан, так как прежний, Артем Дзюба, на этот раз не получил приглашения в национальную команду.

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