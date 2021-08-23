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На единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей

11:17, 23.08.2021
На единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

На единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей», — сказал Рязанский «РИА Новости».

По словам сенатора, скорее всего, единовременные выплаты пенсионерам будут выплачены с одной из пенсий. Военнослужащие же получат помощь с одной из выплат довольствия. Выплаты должны быть произведены до конца года.

В воскресенье президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей. Также он предложил выплатить единовременную помощь военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей.

    Ольга Плешкова
    ОбществоВласть
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