На единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей
На единовременные выплаты пенсионерам и военным потребуется около 500 млрд рублей. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей», — сказал Рязанский «РИА Новости».
По словам сенатора, скорее всего, единовременные выплаты пенсионерам будут выплачены с одной из пенсий. Военнослужащие же получат помощь с одной из выплат довольствия. Выплаты должны быть произведены до конца года.
В воскресенье президент России Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей. Также он предложил выплатить единовременную помощь военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей.
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