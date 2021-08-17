Итоги дня: семейная ипотека продлена, пятая российская вакцина от COVID-19, крушение Ил-112В

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 17 августа.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ внести в законодательство изменения, упрощающие процедуру предоставления выплат гражданам в зонах чрезвычайных ситуаций, до 1 сентября. Также Путин поручил проработать ограничения на строительство жилья в зонах постоянного подтопления и представить предложения о введении обязательного страхования имущества в таких районах. Срок исполнения установлен до 15 октября.

Правительство России дополнительно выделит 21 млрд рублей на ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей. Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов РФ. Размер адресной помощи будет зависеть от финансовой ситуации в конкретной семье.



Льготную семейную ипотеку продлят до конца 2023 года. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Также воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца. Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома.

В течение августа должна быть зарегистрирована модификационная вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н», заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов. О том, что в России на подходе пятая отечественная вакцина от коронавируса, говорила сегодня и глава Роспотребнадзора Анна Попова.



В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. Воздушное судно разбилось во время тренировочного полета. Причины инцидента выяснит спецкомиссия. Все находившиеся на борту люди погибли.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех сообщил, что он временно возглавляет государство. По его словам, он общается с мировыми лидерами, чтобы получить их поддержку. Салех призвал граждан Афганистана «присоединиться к сопротивлению». «В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности», — заявил он.

640 человек покинули Афганистан на транспортном самолете ВВС США, который, по идее, рассчитан на чуть более 100 мест. Также телеканал Al Arabiya сегодня сообщил, что в отсеке военно-транспортного самолета ВВС США С-17, вылетевшего из Кабула, нашли тело афганца. Он пытался покинуть страну. Позже в Сети появилось видео, как тысячи людей пытаются проникнуть в аэропорт Кабула, чтобы покинуть Афганистан эвакуационными рейсами. По перелезающим людям стреляют как американские военные, так и талибы.

Правительство выделит 7 млрд рублей для АНО «Институт развития интернета» на «производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». До этого в федеральном бюджете на эти цели было заложено 3 млрд рублей. Всего планируется потратить 10 млрд рублей на эту работу. О том, много это или мало, читайте в материале «Реального времени».

На автобусные маршруты №1 и №22 выйдут 40 новых автобусов на газомоторном топливе. Газомоторные НЕФАЗы более экологичны и менее шумны по сравнению со своими дизельными аналогами. Применение природного газа обеспечивает снижение затрат на ГСМ и уменьшает урон для окружающей среды от вредных выбросов при эксплуатации.

Жюри 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» возглавит актриса Чулпан Хаматова. Также в состав жюри войдут режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и артист Петр Федоров.

Компанию Google снова оштрафовали за отказ удалить запрещенную в России информацию. Сумма штрафа составила 4 млн рублей. В Москве мировой суд признал Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, то есть в отказе удалить запрещенную в стране информацию.

В Общественной палате Татарстана ущерб от Finiko, признанной ЦБ финансовой пирамидой, оценили в 4 млрд рублей. На сегодняшний день возбуждено четыре уголовных дела по факту создания финансовых пирамид. Общественная палата Татарстана намерена выступить с резолюцией о необходимости защиты интересов при участии в инвестиционных проектах путем просвещения и повышения юридической и финансовой грамотности.

В Казани два поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола. Также вновь оказался повышен уровень формальдегида. Предельно допустимую концентрацию фенола — 0,01 мг/куб. метр зафиксировали пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №3 на ул. Мартына Межлаука и пост наблюдения №15 на ул. Дубравная. Превышение формальдегида зарегистрировали три станции мониторинга — на Горьковском шоссе, 2, Степана Халтурина, 10 и Декабристов, 183.

В Набережных Челнах инспекторы Госстройнадзора Татарстана приступили к итоговой проверке средней общеобразовательной школы на 1 224 учащихся на проспекте Чулман в Набережных Челнах. Это еще одна школа, входящая в сеть полилингвальных комплексов «Адымнар», она получила статус гимназии №59. Площадь полилингвального комплекса составляет 4 га. Классы оснащены современной техникой, в школе есть библиотека, столовая, актовый зал на 560 посадочных мест. На первом этаже располагается бассейн с двумя чашами.

В Казани экс-главу центра филиала РЖД подозревают в хищении миллиона рублей. Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, используя свое служебное положение, в 2018—2020 годы путем обмана и злоупотребления доверием похитил у ОАО «РЖД» около 1 млн рублей. Он оформлял фиктивные гражданско-правовые договоры с лицами, которые не выполнили свои обязательства, после они передавали денежные средства злоумышленнику.

В Казани завершат благоустройство первой и второй очереди набережной озера Нижний Кабан и обустроят сквер им. Толстого. На эти цели из бюджета республики выделят 179,4 и 64,6 млн рублей соответственно. Еще 47,6 млн рублей направят на реализацию мероприятий по формированию городской среды в туристско-рекреационном кластере «Дингез — море Татарстана».



В Татарстане сегодня днем на 122-м км автодороги Казань — Зеленодольск 37-летний водитель автомобиля BMW ехал на небезопасной скорости и наехал на стоящий на проезжей части по ходу движения полуприцеп к автомобилю «Скания». Мужчина скончался на месте от полученных травм до приезда скорой помощи.