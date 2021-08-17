Google снова оштрафовали за отказ удалить запрещенную в России информацию

Фото: Максим Платонов (архив)

Компанию Google снова оштрафовали за отказ удалить запрещенную в России информацию. Сумма штрафа составила 4 млн рублей.

В Москве мировой суд признал Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, то есть в отказе удалить запрещенную в стране информацию, пишет ТАСС.

Это уже не первый штраф компании по этой статьей. 25 мая в Москве суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, а затем на 3,6 миллиона за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ).



Кроме того, Google обязали выплатить 3 млн рублей штрафа за невыполнение обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян с использованием баз данных в России. Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Татьяна Демина